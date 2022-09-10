Впервые за семь лет в Украине зафиксирован свадебный бум

09:14 10 сентября Киев, Украина

В Украине зарегистрировали рекордное количество браков за первые полгода. В общей сложности обручились 103 903 влюбленных, что превышает все предыдущие показатели за последние семь лет. Об этом сообщает Опендатабот.

В течение первого полугодия в Украине зарегистрировали 103 903 браков. Больше всего семей образовали в прифронтовой Днепропетровской области. Там обручились 13 025 пар.

Кроме того, в топ-3 рекордсменов попали Киев и Одесская область. Аналитики подсчитали, что тенденция к заключению браков выросла практически во всех областях Украины. Однако есть и те, где зарегистрирован самый низкий показатель. Речь идет о Черновицкой области - там на 11% реже стали вступать в брак.

Между тем количество разводов, зарегистрировавшихся через ЗАГСы, снизилось почти вдвое, то есть на 42% относительно первого полугодия 2021 года: 7632 расторжений брака против 13 153 в прошлом году.

Напомним, ранее сообщалось, что подать заявление о браке теперь можно, не имея при себе бумажного паспорта, так как в приложении Дія к шерингу цифровых документов теперь подключены ЗАГСы.