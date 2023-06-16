Впервые в Украине по военному небу доставили донорское сердце

09:29 10 июня Киев, Украина

Спасти жизнь украинцам – самая важная задача во время войны. Но не только на поле боя. Медики провели четыре успешных пересадки органов, благодаря согласию на трансплантацию, которое дали родственники 40-летней умершей женщины. Впервые с начала широкомасштабного вторжения донорское сердце было доставлено небом к пациенту. Об этом сообщили в Минздраве.

Отмечается, что у 15-летнего Максима из Врадиевки Николаевской области проблемы с сердцем начались после перенесенного коронавируса в феврале этого года. У него медики диагностировали неизлечимую дилатационную кардиомиопатию. Юношу могла спасти только трансплантация.

"Парень провел в реанимации месяц. Его жизнь спасли родственники 40-летней женщины, которой в Винницкой областной клинической психоневрологической больнице им. акад. А.И. Ющенко диагностировали смерть мозга из-за разрыва аневризмы. Именно они дали согласие на изъятие органов погибшей. Это решение ее семьи позволило спасти жизнь четырем людям. Среди них и 15-летний Максим", - говорится в сообщении.

Информационная система обнаружила совместимость Максима с донором, но перед врачами встала проблема: донорское сердце "живет" всего несколько часов. За это время его нужно транспортировать, подготовить к пересадке и провести процедуру.

Ради спасения мальчика МВД подняли в небо вертолет, и через час донорский орган доставили из Винницы в Институт сердца в Киеве.

Пока Максиму пересаживали сердце еще в двух больницах проводили трансплантации. В НДСЛ Охматдет пересадили почку 16-летнему Дмитрию Дубнику из Полтавщины. А в Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова трансплантировали печень 46-летней киевлянке и почку 22-летнему мужчине.

В Минздраве отметили, что все трансплантации прошли успешно. Состояние всех пациентов сейчас стабильное.

Напомним, в апреле в Виннице впервые была проведена пересадка сердца. Операция 42-летнему пациенту длилась более четырех часов.