Впервые в истории украинка покорила "гору-убийцу" Чогори. ВИДЕО

Ирина Галай - стала первой украинской женщиной-альпинисткой, которой покорилась одна из самых высоких гор в мире, гора Чогори.
Об этом она сообщила в видеообращении в Facebook 28 июля.
Вершина Чогори находится в хребте Балторо на границе Пакистана и Китая. Гора уступает по высоте только Эвересту.
"Вершина К2 (8611 м). Цели должны быть глобальными", – подписала Галай свое видео.
Восхождение на Чогори альпинистка посвятила 30-летию независимости Украины.
"Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профи, как до этого считалось в мире альпинизма. Ирина стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2", – говорится в сообщении.
Вместе с Галай на Чогори поднялся Дмитрий Семененко из Днепра, он совершил восхождение без кислородной маски, уточнило агентство.
Местный портал Mukachevo.net также сообщил, что Галай стала первой украинкой, которая покорила "гору-убийцу". По состоянию на 2021 год только 337 человек покорили К2.
"Почти месяц назад Галай присоединилась к команде, которая отправилась в Пакистан, чтобы покорить "гору смерти", – отметил портал.
Уровень смертности при восхождении на К2 составляет рекордные 23%, восхождение каждого четвертого альпиниста заканчивалось трагедией.
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