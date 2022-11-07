Впервые в истории Украина представит свой павильон на Конференции ООН по изменению климата

10:08 07 ноября Киев, Украина

На конференции ООН по изменению климата СОР27 Украина будет представлена собственным павильоном. Ранее Украина участвовала в ней, но не представляла свой павильон.

Павильон состоит из трех смысловых блоков. В центре – инсталляция в виде воронки от снаряда, подобными сейчас усеянные плодородные украинские земли. Внутри воронки более пятисот кубов с шестнадцатью видами украинских почв как напоминание о большом потенциале Украины

и ее важности для мировой продовольственной стабильности.

Тематически павильон поделен на два блока – последствия войны для климата и видения будущего Украины как одного из государств-гарантов и участников климатических целей ООН.



Цель павильона – показать губительное влияние войны на весь мир и заручиться поддержкой возрождения страны. В частности, хотят представить инициативу «Зеленые зерновые пути», поднимающую вопросы глобальной угрозы пищевой безопасности мира, а также создание партнерств на каждом этапе цепочки поставок зерна.



7 ноября павильон представят, а 8 ноября к участникам обратится президент Украины Владимир Зеленский.



Павильон будет работать с 9:00 до 18:00 по будням. Конференция продлится до 18 ноября 2022 года в Шарм-эль-Шейхе, Египет.