Впервые с начала апреля в Краматорск пустили поезда

Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском на Донетчине. Поезда сюда не курсировали с начала апреля.
Поезд будет курсировать по следующему графику:
- отправление из Киева каждый день в 06:52. Прибытие в Краматорск в 14:03;
- в обратном направлении поезд отправится в 14:35. Прибытие в Киев в 21:13.
Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.
Напомним, железнодорожное сообщение с Краматорском приостановилось после того, как 8 апреля российские захватчики запустили по железнодорожному вокзалу ракету Точка-У. В результате удара погибли 52 человека , среди них - 5 детей, около сотни были госпитализированы.
Напомним, железнодорожное сообщение с Краматорском приостановилось после того, как 8 апреля российские захватчики запустили по железнодорожному вокзалу ракету Точка-У. В результате удара погибли 52 человека , среди них - 5 детей, около сотни были госпитализированы.
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