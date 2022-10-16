Впервые с начала апреля в Краматорск пустили поезда

10:50 14 октября Киев, Украина

Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском на Донетчине. Поезда сюда не курсировали с начала апреля.

"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы восстановить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно выехать в другие регионы нашей страны", - отметили в компании.

Поезд будет курсировать по следующему графику:

отправление из Киева каждый день в 06:52. Прибытие в Краматорск в 14:03;

в обратном направлении поезд отправится в 14:35. Прибытие в Киев в 21:13.

Поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.



Напомним, железнодорожное сообщение с Краматорском приостановилось после того, как 8 апреля российские захватчики запустили по железнодорожному вокзалу ракету Точка-У. В результате удара погибли 52 человека , среди них - 5 детей, около сотни были госпитализированы.