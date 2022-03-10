Впервые Игры непокоренных пройдут в онлайн-формате

17:44 15 Октябрь Киев, Украина

Спортивные соревнования для ветеранов и военнослужащих - Игры Непокоренных 2.0, из-за пандемии пройдут в онлайн-формате.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

“Организационный комитет Игр Непокоренных в Украине объявляет о начале первых онлайн соревнований для раненых военнослужащих и ветеранов — Игры Непокоренных 2.0”, — сообщают в министерстве.

Отмечается, что соревнования Игр Непокоренных 2:0 ONLINE будут происходить в шести видах спорта: легкая атлетика, пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание, гребля на тренажере, велоспорт.

“Это первые мультиспортивные адаптивные соревнования в Украине в виртуальном формате”, — добавили в Минветеранов.

Отметим, Игры Непокоренных (eng. Invictus Games) — это международные соревнования для ветеранов и военнослужащих, получивших ранения, травмированных или заболевших, выполняя свои служебные обязанности.



Отбор и подготовку сборной Украины 2020 года осуществляет Министерство ветеранов Украины совместно с БФ “Вернись живым” и Центром стратегических коммуникаций “Стратком Украина” при поддержке межправительственной рабочей группы.