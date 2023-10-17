Возросло количество украинских детей, пострадавших в результате агрессии рф

09:27 17 октября Киев, Украина

Более 1644 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии. По состоянию на утро 17 октября, по официальной информации ювенальных прокуроров, 508 детей погибли и более 1136 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.

Больше всего пострадало детей в:
  • Донецкой области - 492;
  • Харьковской - 303;
  • Херсонской - 130;
  • Киевской - 129;
  • Запорожской - 99;
  • Николаевской - 97;
  • Днепропетровской - 96;
  • Черниговской - 72;
  • Луганской - 67.
16 октября в результате обстрела войсками рф города Миргород Полтавской области пострадал 10-летний мальчик.