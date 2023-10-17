Возросло количество украинских детей, пострадавших в результате агрессии рф

Более 1644 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии. По состоянию на утро 17 октября, по официальной информации ювенальных прокуроров, 508 детей погибли и более 1136 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.
Больше всего пострадало детей в:
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области - 492;
- Харьковской - 303;
- Херсонской - 130;
- Киевской - 129;
- Запорожской - 99;
- Николаевской - 97;
- Днепропетровской - 96;
- Черниговской - 72;
- Луганской - 67.
16 октября в результате обстрела войсками рф города Миргород Полтавской области пострадал 10-летний мальчик.
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