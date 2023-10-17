Возросло количество украинских детей, пострадавших в результате агрессии рф

09:27 17 октября Киев, Украина

Более 1644 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии. По состоянию на утро 17 октября, по официальной информации ювенальных прокуроров, 508 детей погибли и более 1136 получили ранения разной степени тяжести.



Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.



Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области - 492;

Харьковской - 303;

Херсонской - 130;

Киевской - 129;

Запорожской - 99;

Николаевской - 97;

Днепропетровской - 96;

Черниговской - 72;

Луганской - 67.

16 октября в результате обстрела войсками рф города Миргород Полтавской области пострадал 10-летний мальчик.