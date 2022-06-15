Возросло количество погибших детей из-за нападения россии

11:04 15 июня Киев, Украина





Об этом сообщает Офис Генерального прокурора. В Украине 313 детей погибли и более 579 получили ранения в результате нападения россии на Украину. Только день назад ювенальные прокуроры отчитывались о 288 погибших детях.Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры подтвердили гибель еще 25 детей от 4 до 17 лет. Они погибли в Донецкой области в результате обстрелов и бомбардировок с марта по май. Из них 21 ребенок погиб в Мариуполе.



Так, в результате попадания российского снаряда в дом в Мариуполе погибла вся семья руководителя одного из управлений городского совета, в том числе девочки 13 и 15 лет. В мае оккупанты обстреляли город Лиман, в результате чего погибли 4 девочки.



Также за последние сутки прокуроры подтвердили ранение еще 52 детей. В частности, 48 детей от 4 месяцев до 17 лет получили ранения в Мариуполе.



Новорожденный пострадал 14 июня в результате падения обломков ракет в Золочеве во Львовской области. А 13 июня в результате обстрела села Пятницкое и пгт Малиновка в Харьковской области ранены трое детей: 3 месяца, 11 и 17 лет.



Эти данные еще не окончательные, поскольку идет установление числа раненых и погибших в местах активных боевых действий, на временно оккупированных территориях и на освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 291, Харьковской – 169, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.