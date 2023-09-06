Возобновят железнодорожный маршрут 19 века между Польшей и Украиной

В декабре 2024 года Польша готовится запустить маршрут из Сянока в Хиров через украинскую границу, пишет польское управление железнодорожного транспорта.
Планируют запустить три ежедневных пары трансграничных поездов через пограничный пункт Кросценко (Коростенко) – так называемую линию 108.
Поезд будет проезжать 65-километровый участок из украинского Хирова в польский Сянок примерно за два часа.
Последний раз поезда этим участком курсировали в 2010 году. Маршрут закрыли из-за проблем с контрабандой.
Первые поезда из Перемышля в Хиров начали курсировать в 1872 году.
Планируют запустить три ежедневных пары трансграничных поездов через пограничный пункт Кросценко (Коростенко) – так называемую линию 108.
Поезд будет проезжать 65-километровый участок из украинского Хирова в польский Сянок примерно за два часа.
Последний раз поезда этим участком курсировали в 2010 году. Маршрут закрыли из-за проблем с контрабандой.
Первые поезда из Перемышля в Хиров начали курсировать в 1872 году.
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