Возобновят железнодорожный маршрут 19 века между Польшей и Украиной

17:12 18 августа Киев, Украина

В декабре 2024 года Польша готовится запустить маршрут из Сянока в Хиров через украинскую границу, пишет польское управление железнодорожного транспорта.



Планируют запустить три ежедневных пары трансграничных поездов через пограничный пункт Кросценко (Коростенко) – так называемую линию 108.



Поезд будет проезжать 65-километровый участок из украинского Хирова в польский Сянок примерно за два часа.



Последний раз поезда этим участком курсировали в 2010 году. Маршрут закрыли из-за проблем с контрабандой.



Первые поезда из Перемышля в Хиров начали курсировать в 1872 году.