Возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Украиной

Правительство Казахстана приняло решение возобновить международное авиасообщение с Украиной и несколькими странами, с 17 августа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
Отмечается, что указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование).
Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от загрузки воздушных судов на каждом маршруте.
Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от загрузки воздушных судов на каждом маршруте.
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