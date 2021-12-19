Возобновляется авиасообщение между Казахстаном и Украиной

19:27 12 Август Киев, Украина

Правительство Казахстана приняло решение возобновить международное авиасообщение с Украиной и несколькими странами, с 17 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование).



Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от загрузки воздушных судов на каждом маршруте.