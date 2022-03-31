Возобновлена ​​услуга по перерегистрации автомобиля при купле-продаже

12:57 31 марта Киев, Украина

Возобновлена услуга по перерегистрации транспортного средства при оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД.



Тысячи людей ежедневно обращались в сервисные центры МВД с просьбой возобновить услугу – перерегистрация транспортных средств. Ведь многие граждане остались без средств передвижения.



«С сегодняшнего дня мы восстанавливаем эту услугу. В это тяжелое время следует максимально обеспечить доступ к государственным услугам. Потому что каждое такое действие – это наше «выстоимо» для страны», – отметил замминистра Bogdan Drapiatyi.



Также граждане могут сдавать экзамены на категории С1, С, С1Э, СЭ, D1, D, D1E, DE.



Лицам, прошедшим обучение в автошколе, будет доступен теоретический экзамен на категорию В. А впоследствии будет восстановлена сдача и практического экзамена на дорогах общего пользования.



Напомним, что Правительством была отменена сдача практического экзамена в сервисном центре МВД на автоплощадке, кроме категорий А1, А, В1.