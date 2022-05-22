Возможный случай оспы обезьян у человека выявили в Греции

07:56 22 мая Киев, Украина

Первый возможный случай заболевания оспой обезьян выявлен в Греции. Об этом в субботу, 21 мая сообщила греческая Национальная организация общественного здравоохранения (EODY), пишет Proto Thema.

Симптомы заболевания обнаружены у 29-летнего британского туриста, который со своей спутницей приехал на отдых на остров Кефалония. У молодого человека - кожная сыпь и другие симптомы, напоминающие оспу обезьян.

"Речь идет об английском туристе, который вместе со своей спутницей, бессимптомной, помещен в больницу "Аттикон", где они находятся в палатах с отрицательным давлением", - сказано в сообщении.

Мужчина помещен в специальную изолированную палату, как в случае с COVID-19, для защиты общественного здоровья.

Образцы для исследования направлены в специальную лабораторию. Результаты анализов будут готовы 23 мая, сообщили в EODY.

Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на настоящий момент подтверждено около 80 случаев заражения оспой обезьян, еще по 50 специалисты проводят расследование. В ВОЗ подчеркнули, что "недавние вспышки, сообщения о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными".

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, в основном передающееся человеку от диких животных (грызуны, приматы). Вирус проникает через поврежденную кожу, дыхательные пути, глаза, нос и рот, а также через биологические жидкости.

Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. Могут также появляться кожные высыпания на лице и других частях тела.

На данный момент случаи оспы обезьян зафиксированы в США, Канаде, Австралии, Испании, Португалии, Великобритании, Франции, Италии, Швеции и Австралии.