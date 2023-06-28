Возможное переименование Запорожья: Нацкомиссия объяснила свою позицию

"Изначально мы не планировали рассматривать этот вопрос и включать его в список, но каждый гражданин имеет право на свою позицию. Поэтому комиссия и рабочая группа решили передать этот вопрос на рассмотрение третьей группе, то есть на усмотрение граждан и жителей этого замечательного города. И только они могут принять решение о том, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого принять окончательное решение относительно названия",- подчеркнула Новикова.