Возможное переименование Запорожья: Нацкомиссия объяснила свою позицию

Национальная комиссия по стандартам государственного языка приступила к рассмотрению вопроса о возможном переименовании города Запорожье.
Об этом было объявлено председателем комиссии, Владимиром Мозгуновым, на пресс-конференции 28 июня.
Однако Мозгунов подчеркнул, что решение комиссии является лишь рекомендацией, и само переименование населенных пунктов не входит в их полномочия. Окончательное решение должно быть принято общиной и местными органами самоуправления.
Председатель также отметил, что рекомендации комиссии призваны привлечь внимание местных органов самоуправления к возникшим проблемам.
Член Национальной комиссии по стандартам государственного языка, Ольга Новикова, высказала свою позицию относительно названия города Запорожье. Она отметила, что в научных кругах существуют различные толкования данного названия, как Запорожье и Запорожье.
Новикова добавила, что комиссия считает оба названия правильными и соответствующими нормам украинского литературного языка.
Тем не менее, комиссия получила обращения, в том числе от жителей Запорожья, с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании Запорожья на Запорожье. В связи с этим комиссия обратилась к рабочей группе, занимающейся вопросами переименования.
В рабочей группе также произошли дискуссии, связанные с историческими аспектами названия города.
Об этом было объявлено председателем комиссии, Владимиром Мозгуновым, на пресс-конференции 28 июня.
Однако Мозгунов подчеркнул, что решение комиссии является лишь рекомендацией, и само переименование населенных пунктов не входит в их полномочия. Окончательное решение должно быть принято общиной и местными органами самоуправления.
Председатель также отметил, что рекомендации комиссии призваны привлечь внимание местных органов самоуправления к возникшим проблемам.
Член Национальной комиссии по стандартам государственного языка, Ольга Новикова, высказала свою позицию относительно названия города Запорожье. Она отметила, что в научных кругах существуют различные толкования данного названия, как Запорожье и Запорожье.
Новикова добавила, что комиссия считает оба названия правильными и соответствующими нормам украинского литературного языка.
Тем не менее, комиссия получила обращения, в том числе от жителей Запорожья, с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании Запорожья на Запорожье. В связи с этим комиссия обратилась к рабочей группе, занимающейся вопросами переименования.
В рабочей группе также произошли дискуссии, связанные с историческими аспектами названия города.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии