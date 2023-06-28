Возможное переименование Запорожья: Нацкомиссия объяснила свою позицию

19:07 28 июня Киев, Украина

Национальная комиссия по стандартам государственного языка приступила к рассмотрению вопроса о возможном переименовании города Запорожье.

Об этом было объявлено председателем комиссии, Владимиром Мозгуновым, на пресс-конференции 28 июня.

Однако Мозгунов подчеркнул, что решение комиссии является лишь рекомендацией, и само переименование населенных пунктов не входит в их полномочия. Окончательное решение должно быть принято общиной и местными органами самоуправления.

Председатель также отметил, что рекомендации комиссии призваны привлечь внимание местных органов самоуправления к возникшим проблемам.

Член Национальной комиссии по стандартам государственного языка, Ольга Новикова, высказала свою позицию относительно названия города Запорожье. Она отметила, что в научных кругах существуют различные толкования данного названия, как Запорожье и Запорожье.

Новикова добавила, что комиссия считает оба названия правильными и соответствующими нормам украинского литературного языка.

Тем не менее, комиссия получила обращения, в том числе от жителей Запорожья, с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании Запорожья на Запорожье. В связи с этим комиссия обратилась к рабочей группе, занимающейся вопросами переименования.

В рабочей группе также произошли дискуссии, связанные с историческими аспектами названия города.
 
"Изначально мы не планировали рассматривать этот вопрос и включать его в список, но каждый гражданин имеет право на свою позицию. Поэтому комиссия и рабочая группа решили передать этот вопрос на рассмотрение третьей группе, то есть на усмотрение граждан и жителей этого замечательного города. И только они могут принять решение о том, как будет называться их город. Мы предлагаем им провести дополнительные консультации с научными институтами и после этого принять окончательное решение относительно названия",- подчеркнула Новикова.