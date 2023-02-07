Возле посольства Турции в Киеве пройдет акция памяти погибших в результате землетрясения

21:04 07 февраля Киев, Украина





6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное



Первое землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в 4.17 утра по местному времени, после него было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда сильнейшего составила 6,6. В Турции был объявлен самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью.



Затем примерно в 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,8. Его эпицентр находился в районе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш. Кроме того, еще одно землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло в 60 километрах от города Малатья. 8 февраля в 15:00 приглашаем неравнодушных украинцев, общественные организации, представителей правительства и медиа, собраться у Посольства Турции в Киеве (ул. Панаса Мирного, 22) на Акцию памяти погибших в Турции в результате землетрясения.6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и на территории Сирии произошло мощное землетрясение . Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что землетрясение магнитудой 7,7 стало самым мощным с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тысячи человек, около 100 тысяч были ранены.Первое землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в 4.17 утра по местному времени, после него было зафиксировано 42 афтершока, магнитуда сильнейшего составила 6,6. В Турции был объявлен самый высокий уровень тревоги. Власти обратились за международной помощью.Затем примерно в 13:30 по местному времени произошло второе землетрясение магнитудой 7,8. Его эпицентр находился в районе Эльбистан в юго-восточном турецком регионе Кахраманмараш. Кроме того, еще одно землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло в 60 километрах от города Малатья.

Сейсмическая активность будет сохраняться в регионе еще некоторое время.



Последствия трагедии

Управление по вопросам катастроф и чрезвычайных ситуаций (AFAD) МВД Республики Турция утром 7 февраля сообщило, что в стране погибли по меньшей мере 3381 человек и более 20 426 получили ранения. Количество подтвержденных разрушенных построек – 5775.



В Турции объявили семидневный траур. Флаг Турции будет приспущен к закату в воскресенье, 12 февраля 2023 года, во всех представительствах страны и за рубежом.



В провинциях, которые затронуло землетрясение отменили обучение в школах и высших учебных заведениях.

Из-за стихии пострадала также соседняя Сирия, землетрясения (в том числе подземные) также были зафиксированы в Казахстане, Грузии, Тайване, Аляске, Аргентине и ряде других стран.



Украинцы солидарны с народом Турции и хотят принести соболезнования турецкому народу за тысячи утраченных жизней.

Украинцы, как никто другой, знают, что такое трагедия – знают, что такое тысячи погибших, что такое разрушенные дома и города, что такое жертвы под завалами домов.



Украина никогда не отворачивается от своих партнеров – ведь Турция – это надежный партнер Украины в войне с россией: более 100 грузовиков

гуманитарной помощи было передано для помощи украинцам; Турция перекрыла черноморские проливы для российских кораблей и поддерживает целостность Украины (Эрдоган называет Крым частью Украины); для ВСУ поступают турецкие «Байракторы» и бронемашины Kirpi; турецкое посредничество сыграло ключевую роль при разблокировании экспорта украинского зерна; тому подобное.



Несмотря на войну в Украине, мы остаемся человечными и сопереживаем горе других государств.