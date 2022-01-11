Воздушное сражение: искусственный интеллект превзошел человека

19:57 28 Август Киев, Украина

Имитация воздушного боя между искусственным интеллектом и опытным военным пилотом, завершилась безоговорочной победой первого.

Согласно многочисленным сообщениям, алгоритм искусственного интеллекта, пилотирующий истребитель F-16 Fighting Falcon, одержал победу в пяти напряженных поединках подряд.



Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) провело заключительный раунд своего третьего и последнего соревнования AlphaDogfight в четверг, выставив систему искусственного интеллекта, разработанную компанией Heron Systems, против пилота-человека в ситуации "имитация воздушного боя в пределах видимого диапазона".





ИИ Heron столкнулся лицом к лицу с выпускником Курса инструкторов по оружию ВВС с позывным "Banger". Эксперт-комментатор Джастин Мок из DARPA сказал, что алгоритм ИИ продемонстрировал "сверхчеловеческую способность прицеливания" во время воздушного боя. Во время боя пилот-человек ни разу не нанес противнику поражения.

Смоделированное сражение охарактеризовано как "сценарий боя один на один", в котором комбатанты стреляли из "передовых орудий в классическом воздушном бою в стиле Второй мировой войны", что указывает на то, что, хотя искусственный интеллект быстро прогрессирует, требуется дополнительная работа, прежде чем он будет готовы к сложностям современной войны.



Тем не менее достижение является значительным для системы ИИ, разработка которой, началась менее года назад. Сообщается, что программа ИИ Heron училась быстро, получая примерно "12 лет опыта" в ходе 4 миллиардов симуляций, сообщает Defense One. Система Heron соревновалась с пилотом-человеком после победы над другими алгоритмами ИИ в предыдущих раундах соревнования.