Воздушная тревога в День Независимости Украины суммарно была объявлена 189 раз и длилась от 3 до 14 часов в разных регионах.
Об этом сообщили два Telegram-канала.
Воздушные тревоги 24 августа звучали от 6 раз в западных областях Украины до 12-ти в Полтавской и Кировоградской областях. В Киеве сигнал тревоги в День Независимости включался 7 раз.
По продолжительности самые долгие тревоги были в Запорожской (14 часов), Днепропетровской (13 часов) и Харьковской (11 часов) областях. В Луганской области воздушная тревога не прекращается.
Официально подтвержденные обстрелы или ракетные удары 24 августа:
Воздушные тревоги 24 августа звучали от 6 раз в западных областях Украины до 12-ти в Полтавской и Кировоградской областях. В Киеве сигнал тревоги в День Независимости включался 7 раз.
По продолжительности самые долгие тревоги были в Запорожской (14 часов), Днепропетровской (13 часов) и Харьковской (11 часов) областях. В Луганской области воздушная тревога не прекращается.
Официально подтвержденные обстрелы или ракетные удары 24 августа:
- Полтавская область (Миргород);
- Харьковская область (Харьков, Малая Даниловка, Дергачи);
- Днепропетровская область (Никопольский, Синельниковский, Криворожский, Днепровский районы);
- Хмельницкая область (Шепетовский район);
- Николаевская область (Николаев, Баштанская, Березнеговатская, Новобугская общины)
- Запорожская область (Запорожье);
- Сумская область (Эсманская, Зноб-Новгородская, Белопольская общины);
- Черниговская область (Черниговский район);
- Донецкая область (линия разграничения).
Кроме того, по Украине прокатилась волна ошибочных сообщений о взрывах: Белая Церковь, Ровно, Житомирская область и Харьков.
Также были сообщения о фейковых минированиях объектов инфраструктуры в Виннице, Ровно, Львове, Хмельницком и Киеве.
В то же время сообщается, что 24 августа были взрывы на оккупированных россиянами территориях:
- Токмак, Запорожье (склад боеприпасов россиян);
- Ровеньки, Луганщина (база оккупантов);
- Каховский район, Херсонщина (база российских военных);
- Чаплинка, Херсонщина (склад боеприпасов и база оккупантов);
- Бериславский район, Херсон (информация уточняется).
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