Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, включая Киев

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, включая Киев. Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог в субботу, 4 февраля.
Существует опасность ракетной атаки страны-агрессора россии.
Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направиться в укрытия или безопасные места.
По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, около 9 утра с аэродрома Мачулищи взлетел самолет ДРЛО А-50У ВКС рф.
Кроме того, в 09:02 с этого же аэродрома взлетел МиГ-31К ВКС рф.
Напомним, вчера в Украине была тревога из-за самолетов рф с Кинжалами.
Также сообщалось, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов.
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