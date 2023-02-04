Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, включая Киев

10:58 04 февраля Киев, Украина

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога, включая Киев. Об этом свидетельствуют данные на карте воздушных тревог в субботу, 4 февраля.

Существует опасность ракетной атаки страны-агрессора россии.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направиться в укрытия или безопасные места.

По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, около 9 утра с аэродрома Мачулищи взлетел самолет ДРЛО А-50У ВКС рф.

Кроме того, в 09:02 с этого же аэродрома взлетел МиГ-31К ВКС рф.

Напомним, вчера в Украине была тревога из-за самолетов рф с Кинжалами.

Также сообщалось, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения оккупантов.