Восстановлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом

10:18 23 апреля Киев, Украина

В освобожденных от оккупантов регионах постепенно восстанавливается жизнь. Прежде всего налаживается структура транспортного сообщения, мосты, дороги.

Как рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, между Сумами и Киевом восстановлено железнодорожное сообщение.

"Восстановили железнодорожное сообщение со столицей! Пока с пересадкой в Нежине", – написал он в Телеграмм в ночь на субботу, 23 апреля.

Также по области возобновлено движение поездов еще по 11 маршрутам.

Напомним, с 16 апреля возобновилось железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.