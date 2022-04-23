Восстановлено железнодорожное сообщение между Сумами и Киевом

В освобожденных от оккупантов регионах постепенно восстанавливается жизнь. Прежде всего налаживается структура транспортного сообщения, мосты, дороги.
Как рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, между Сумами и Киевом восстановлено железнодорожное сообщение.
Также по области возобновлено движение поездов еще по 11 маршрутам.
Напомним, с 16 апреля возобновилось железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.
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