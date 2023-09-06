Восстановлено движение по мосту через Ирпень в Киевской области

Сегодня, 4 сентября, в селе Стоянка Бучанского района Киевской области было восстановлено движение по мосту через реку Ирпень.
Эту информацию предоставило Министерство восстановления Украины.
Отмечается, что теперь открыты все четыре полосы для проезда автотранспорта. Этот мост был разрушен в начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину.
После освобождения Киевщины была устроена временная объездная дорога.
Однако технические характеристики этой дороги не позволяли обеспечить нормальное движение грузового транспорта, и водителям приходилось выбирать альтернативные маршруты.
Эту информацию предоставило Министерство восстановления Украины.
Отмечается, что теперь открыты все четыре полосы для проезда автотранспорта. Этот мост был разрушен в начале полномасштабного вторжения российской армии в Украину.
После освобождения Киевщины была устроена временная объездная дорога.
Однако технические характеристики этой дороги не позволяли обеспечить нормальное движение грузового транспорта, и водителям приходилось выбирать альтернативные маршруты.
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