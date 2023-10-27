Восстановление водительского удостоверения в Польше: новая услуга для украинцев

15:23 25 октября Киев, Украина

Граждане Украины, проживающие в Польше, теперь могут восстановить свое водительское удостоверение в случае утери или кражи, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Услуга доступна в Варшаве, Вроцлаве, Гданьске и Кракове. Ранее украинские водители могли обменять только имеющееся водительское удостоверение. Сейчас же обмен возможен и в связи с потерей или кражей. Это уже вторая страна, после Турции, в которой доступна такая услуга", – говорится в сообщении.
Для получения услуг гражданам необходимо обратиться в госпредприятие "Документ". Записаться можно онлайн на сайте или в порядке "живой" очереди.

Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить следующие документы:
  • паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства;
  • справку налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).
Адреса, по которым доступна услуга:
  • Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City 2-й этаж);
  • Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж);
  • Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С);
  • Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415.