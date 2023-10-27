Восстановление водительского удостоверения в Польше: новая услуга для украинцев

Граждане Украины, проживающие в Польше, теперь могут восстановить свое водительское удостоверение в случае утери или кражи, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Для получения услуг гражданам необходимо обратиться в госпредприятие "Документ". Записаться можно онлайн на сайте или в порядке "живой" очереди.
Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить следующие документы:
Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины с указанным зарегистрированным местом жительства;
- справку налогоплательщика;
- документ, подтверждающий изменение личных данных (при необходимости).
Адреса, по которым доступна услуга:
- Варшава: Иерусалимские аллеи, 179 (ТЦ Blue City 2-й этаж);
- Вроцлав: Грюнвальдская площадь 22, 50-363 (0 этаж);
- Краков: Галерея Краковская (2 этаж, вход только с паркинга сектор С);
- Гданьск: Аллея Грюнвальдская, 415.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии