Восстановление водительских удостоверений для украинцев в Германии и Испании

17:17 26 октября Киев, Украина

Граждане Украины в Германии и Испании получили возможность восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение в центрах обслуживания "Паспортный сервис".
 
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить следующие документы:
  • Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации.
  • Справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД).
  • Документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).
Подразделения госпредприятия "Документ" в Германии:
  • Кёльн, Вроцлавская площадь, 50668.
  • Берлин, Am Treptower Park 14 (2 этаж).
Подразделения госпредприятия "Документ" в Испании:
  • Валенсия, ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord).
  • Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).
"Записаться в электронную очередь для восстановления водительского удостоверения можно по ссылке, хотя это не обязательно, получить услугу можно без записи", - добавили в МВД.