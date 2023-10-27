Восстановление водительских удостоверений для украинцев в Германии и Испании

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.



Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить следующие документы:

Подразделения госпредприятия "Документ" в Германии:

Подразделения госпредприятия "Документ" в Испании:

"Записаться в электронную очередь для восстановления водительского удостоверения можно по ссылке, хотя это не обязательно, получить услугу можно без записи", - добавили в МВД.