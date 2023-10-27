Восстановление водительских удостоверений для украинцев в Германии и Испании

Граждане Украины в Германии и Испании получили возможность восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение в центрах обслуживания "Паспортный сервис".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить следующие документы:
Для обмена водительского удостоверения необходимо предоставить следующие документы:
- Паспорт гражданина Украины с обязательным местом регистрации.
- Справка (оригинал или копия) о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (при его отсутствии на ID-карте, штампе в паспорте или в базах данных МВД).
- Документ, подтверждающий изменение фамилии, имя (при изменении личных данных).
Подразделения госпредприятия "Документ" в Германии:
- Кёльн, Вроцлавская площадь, 50668.
- Берлин, Am Treptower Park 14 (2 этаж).
Подразделения госпредприятия "Документ" в Испании:
- Валенсия, ст. метро Xàtiva (парковка напротив главного входа в вокзал Estació del Nord).
- Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (парковка коммерческого центра LA GAVIA).
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