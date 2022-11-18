Восстановление энергосистемы в случае блэкаута может занять до 10 дней

Восстановление энергосистемы в случае блекаута* может продолжаться по положительному сценарию около трех дней, отрицательному – от 7 до 10.
Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга "Текущая ситуация с электроэнергией в Украине".
Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга "Текущая ситуация с электроэнергией в Украине".
Никогда таких массированных ударов, которые совершает россия, не переживала ни одна энергосистема иностранных стран, подчеркнул он. Поэтому это уникальный украинский опыт.
*Блэкаут – это авария, в результате которой происходит массовое отключение всех потребителей от электроэнергии.
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