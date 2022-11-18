Восстановление энергосистемы в случае блэкаута может занять до 10 дней

17:51 18 ноября Киев, Украина

Восстановление энергосистемы в случае блекаута* может продолжаться по положительному сценарию около трех дней, отрицательному – от 7 до 10.



Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга "Текущая ситуация с электроэнергией в Украине".

"Никто в мире еще ни разу такой эксперимент не проводил. С точки зрения базовых расчетов и соответствующих документов относительно того, как будут развиваться события в случае, если блекаут произойдет, то в пределах положительного сценария речь идет о 3 днях, в отрицательном – 7- 10 дней на восстановление системы и полного потребления", - отметил он.

Никогда таких массированных ударов, которые совершает россия, не переживала ни одна энергосистема иностранных стран, подчеркнул он. Поэтому это уникальный украинский опыт.

"Пока система сильно повреждена, и Украине еще не удалось восстановить ее до уровня, когда мы сможем пережить следующую атаку. Речь идет о неконтролируемом исключении определенных регионов из сети, что и является так называемым блекаутом", - добавил эксперт.

*Блэкаут – это авария, в результате которой происходит массовое отключение всех потребителей от электроэнергии.