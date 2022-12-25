Восстановлен еще один мост. Движение транспорта на трассе Киев-Харьков возобновлено

13:01 25 декабря Киев, Украина

На трассе Киев-Харьков-Довжанский восстановили мост через реку Трубеж, который был разрушен во время оккупации, сообщили в Мининфраструктуры.

По мосту возобновлено полноценное движение транспорта. Трасса Залесье-Заворичи, на которой находится мост, соединяет Киев с Полтавской областью и Харьковом.

Отмечается, что всего с 24 февраля в Киевской области было разрушено 24 искусственных сооружения на дорогах государственного значения.

Ранее сообщалось, что в Киеве отремонтировали мост через Десенку.

А на Херсонщине завершается восстановление переправы через Ингулец. В планах - полноценное восстановление взорванного оккупантами моста, а пока восстанавливается переправа.