Воспитанники Киевского военного лицея имени Ивана Богуна посетили Мариинский дворец

06:35 15 Октябрь Киев, Украина





Для будущих защитников Украины были организованы экскурсии по залам и комнатам церемониальной резиденции Президента Украины, во время которых воспитанники военного лицея получили возможность узнать об истории и современности Мариинского дворца.



Накануне Дня защитника Украины первая леди Елена Зеленская пригласила лицеистов учебно-оздоровительного комплекса Киевского военного лицея имени Ивана Богуна посетить Мариинский дворец Для будущих защитников Украины были организованы экскурсии по залам и комнатам церемониальной резиденции Президента Украины, во время которых воспитанники военного лицея получили возможность узнать об истории и современности Мариинского дворца.





К организации экскурсии также присоединилась группа гражданско-военного сотрудничества Имиджево-издательского центра Национальной гвардии Украины.



Учебно-оздоровительный комплекс Киевского военного лицея имени Ивана Богуна – среднее общеобразовательное учебно-воспитательное заведение с военно-профессиональным направлением обучения и воспитания, в котором учатся 250 юношей и девушек 13-15 лет. Более 60% воспитанников принадлежат к льготным категориям: дети погибших в ООС, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и другие.