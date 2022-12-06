Восемь украинок вошли в список «100 женщин 2022 года» от BBC

12:31 06 декабря Киев, Украина

Восемь украинок вошли в список «100 женщин 2022» от BBC. Ежегодно они составляют список женщин со всех уголков мира, вдохновляющих и влияющих на мир в 2022 году.



Елена Зеленския, Первая леди

После полномасштабного российского вторжения она использовала свой статус, чтобы показать страдание украинского народа, став первой женой иностранного президента, обратившейся в Конгресс США. Сейчас она сосредоточена на поддержке психического здоровья детей и семей, травмированных войной.

«Женщины взяли на себя даже больше обязанностей, чем в мирное время… Женщина, пережившая это (войну), никогда не сделает шаг назад. И я уверена, что наша внутренняя уверенность будет расти», – Елена Зеленская

Яна Зинкевич, политик и фронтовой медволонтер

Яна лично вывезла с поля боя в безопасное место 200 раненых солдат. Ее команда – волонтерская организация «Госпитальеры» – продолжает оказывать первую медицинскую помощь раненым военным и мирным жителям, проводит медицинскую подготовку, провела около 6 тысяч эвакуаций. 27-летняя Зинкевич также является одним из самых молодых депутатов украинского парламента и возглавляет подкомитет военной медицины.

Марина Вязовская, математик

Украинская математик, которая в этом году стала лишь второй женщиной в истории, выигравшей престижную медаль Филдса, которую часто называют Нобелевской премией по математике и вручают каждые четыре года. Марина Вязовская получила награду за работу над 400-летней головоломкой и решила задачу, как эффективнее всего упаковать сферы в восьмимерном пространстве.





Ирина Кондратова, педиатр

Как руководитель Харьковского областного перинатального центра, врач Кондратова получила в марте от Дэвида Бекхэма доступ к его странице в Инстаграмме, чтобы публиковать информацию о проблемах, с которыми они сталкиваются. Ее команда с 2014 года оказала медицинскую и психологическую помощь более 3000 женщин из Луганской и Донецкой областей.

«Разрушены наши дома, дороги, электростанции, больницы – и жизнь. Но наши мечты, наши надежды и наша вера живы и сильнее, чем когда-либо», – Ирина Кондратова.

Александра Матвийчук, юрист по правам человека

В течение 15 лет Александра Матвийчук возглавляет Центр гражданских свобод (ЦОС), который стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года за работу по документированию военных преступлений России после полномасштабного вторжения в Украину.

«Мужество не имеет пола», – Александра Матвийчук.

Юлия Паевская, парамедик

Известна украинская гражданская парамедик и основательница добровольческого медицинского подразделения «Ангелы Тайры», спасшего сотни раненых мирных жителей и военнослужащих. Юлию Паевскую, более известную как Тайра, захватили русские войска в марте, когда она помогала эвакуировать мирных жителей из Мариуполя.



Юлия Сачук, защитница прав людей с инвалидностью

Украинская правозащитница Юлия Сачук возглавляет общественную организацию женщин с инвалидностью Fight For Right («Борьба за право»). Она была среди тех, кто экстренно реагировал на вторжение россии в Украину, круглосуточно сотрудничала с международными организациями по координации планов эвакуации, чтобы спасти жизнь тысяч украинцев с инвалидностью.

Кристина Бердинских, журналист

Во время войны в Украине известная журналистка Кристина Бердинских путешествовала по стране и делала репортажи из регионов, подвергшихся обстрелам со стороны россии. Некоторые из ее материалов были сосредоточены на повседневной жизни в городе, охваченном войной.