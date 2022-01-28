Вооруженный конфликт в Украине будет иметь разрушительные последствия для прав миллионов людей - Amnesty International

13:33 28 Январь Киев, Украина





С таким заявлением выступили в международной правозащитной организации Amnesty International.



Авторы заявления подчеркивают, что конфликт уже повлиял на экономические и социальные права миллионов человек, особенно это почувствовали пожилые, молодежь и люди с низкими доходами. Так, повышение цен, в частности на медицинские товары, повлияли на их право на здравоохранение и на достаточный уровень жизни, а перевод в последнее время учебных заведений на дистанционное обучение, вызванный постоянными минированиями, повлиял на право на образование.



Правозащитники не скрывают обеспокоенность, вызванную вероятной эскалацией, ведь история российских военных интервенций – то ли в Украине, то ли в Сирии, то ли военной кампании в Чечне – «запятнана откровенным пренебрежением международным гуманитарным правом». Очередная эскалация Россией вооруженного конфликта в Украине будет иметь разрушительные последствия для прав человека в регионе, в частности, угрожает жизни мирного населения и потенциально повлечет за собой массовое перемещение миллионов людей.С таким заявлением выступили в международной правозащитной организации Amnesty International.Авторы заявления подчеркивают, что конфликт уже повлиял на экономические и социальные права миллионов человек, особенно это почувствовали пожилые, молодежь и люди с низкими доходами. Так, повышение цен, в частности на медицинские товары, повлияли на их право на здравоохранение и на достаточный уровень жизни, а перевод в последнее время учебных заведений на дистанционное обучение, вызванный постоянными минированиями, повлиял на право на образование.Правозащитники не скрывают обеспокоенность, вызванную вероятной эскалацией, ведь история российских военных интервенций – то ли в Украине, то ли в Сирии, то ли военной кампании в Чечне – «запятнана откровенным пренебрежением международным гуманитарным правом».

“Российские военные неоднократно нарушали законы войны, не защищая гражданских и даже нападая на них. Российские войска предпринимали неизбирательные атаки, использовали запрещенное оружие, а иногда, очевидно, намеренно нацелили на гражданских лиц и гражданские объекты”, – отмечает генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Вызывает беспокойство и вероятный миграционный кризис, который может вызвать обострение конфликта. К перемещенным лицам внутри страны могут добавиться те, кто ищет защиты в Украине во время бегства из России, Беларуси и стран Центральной Азии.



Страшно представить, какого масштаба может достичь кризис беженцев в случае эскалации боевых действий в Украине. Это будет гуманитарная катастрофа по всему континенту, когда миллионы беженцев ищут защиты в соседних европейских странах”, – считает Калламар.