Вооруженная агрессия рф: 494 украинских ребенка погибли, более 1051 ранены

14:41 07 июля Киев, Украина

В связи с вооруженной агрессией россии погибли по меньшей мере 494 украинских ребенка, еще 1051 получил ранения, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По состоянию на утро 7 июля 2023 года более 1545 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 494 ребенка погибли и более 1051 получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В частности, 6 июля в результате российского ракетного удара по Львову пострадали две 17-летние девушки. Ранее, 5 июля, из-за артиллерийских обстрелов оккупантами пгт Белозерка Херсонской области получил ранение 10-летний мальчик.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 472, Харьковской - 297, Киевской - 129, Херсонской - 115, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 83, Черниговской - 71 и Луганской - 67.