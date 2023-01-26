Войска беларуси заехали в Кирилловку

18:59 26 января Киев, Украина

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что белорусские военные заехали на территорию оккупированной Кирилловки в Запорожской области.



Об этом чиновник заявил в четверг, 26 января, на своем Telegram-канале.

"Да, вчера в Кирилловку заехали белорусские военные. Они могут быть сотрудниками частной военной компании. Мы же не знаем, как они будут прикрывать участие в войне против Украины. Может, они будут говорить, что это точно не регулярные войска беларуси, но по факту это белорусы. По факту у них есть шевроны какой-то Витебской части или бригады", - рассказал он



Мэр добавил, что эту информацию сообщают местные жители.

"Оккупанты Запорожской области распространяют "предупреждение об обстрелах" в пропагандистских соцсетях", - отметил чиновник.



По его словам, российские захватчики в Мелитополе через каждые 100 метров расставили военных. Последние останавливают автомобили и прохожих, проверяют документы и телефоны, предупреждая об "угрозе" со стороны ВСУ.



Глав агорода добавил, что в поселке Мирное Мелитопольского района под предлогом "защиты детей от ударов ВСУ" закрыли школу до 30 января.



Федоров также озвучил цели оккупантов в Запорожской области: