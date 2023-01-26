Войска беларуси заехали в Кирилловку

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что белорусские военные заехали на территорию оккупированной Кирилловки в Запорожской области.
Об этом чиновник заявил в четверг, 26 января, на своем Telegram-канале.
Об этом чиновник заявил в четверг, 26 января, на своем Telegram-канале.
Мэр добавил, что эту информацию сообщают местные жители.
По его словам, российские захватчики в Мелитополе через каждые 100 метров расставили военных. Последние останавливают автомобили и прохожих, проверяют документы и телефоны, предупреждая об "угрозе" со стороны ВСУ.
Глав агорода добавил, что в поселке Мирное Мелитопольского района под предлогом "защиты детей от ударов ВСУ" закрыли школу до 30 января.
Федоров также озвучил цели оккупантов в Запорожской области:
- заставить жителей не ждать, а бояться ВСУ;
- оправдать любой террор в оккупации "защитой" гражданских;
- обстреливать гражданскую инфраструктуру и переложить вину на ВСУ;
- наращивать военные силы на оккупированных территориях.
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