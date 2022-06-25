Война в Украине "хорошо видна невооруженным глазом из космоса"

Современные космические технологии позволяют вести подробное наблюдение со спутников за событиями на земле. Но порой для этого не нужны спецприборы. Астронавт Европейского космического агентства Матиас Маурер, вернувшийся на Землю с Международной космической станции в прошлом месяце, сказал, что может наблюдать за разворачивающейся в Украине войной из орбитальной лаборатории, находящейся на высоте около 250 миль (400 километров).
Вторжение России в Украину началось 24 февраля, примерно в середине его шестимесячной миссии.
Маурер сказал, что трудно узнать основные достопримечательности Украины, кроме Киева, столицы страны. Но война "была хорошо видна невооруженным глазом из космоса", а иногда "события были четко узнаваемы", добавил Маурер. Например, он отметил, что мог видеть "огромные клубы дыма над такими городами, как Мариуполь".
Российские войска с самого начала вторжения сильно ударили по Мариуполю, стратегически важному портовому городу на южном побережье Украины. Астронавт сказал, что город "в руинах", и указал на признаки усиления российского контроля в регионе, такие как эвакуация украинских солдат с сталелитейного завода, который служил последним редутом.
Само NASA продолжает сотрудничать с россией, но многие другие российские космические партнерства распались из-за вторжения россии в Украину.
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