Война в Украине: более половины украинцев экономят, но не из-за отсутствия денег

13:59 06 сентября Киев, Украина





Только одна треть опрошенных может себе позволить кофе в кафе, а одна шестая – приобретение новой одежды. Но в основном не потому, что у Более половины украинцев (53%) экономят во время полномасштабной войны, свидетельствует исследование Kantar.Только одна треть опрошенных может себе позволить кофе в кафе, а одна шестая – приобретение новой одежды. Но в основном не потому, что у

них нет денег, а потому, что не готовы потратить их на кофе или одежду, отмечает Ассоциация ритейлеров Украины.

Украинцы во время полномасштабной войны отказываются от ритуалов мирной жизни, но компенсируют это большими затратами на базовые

продукты питания (72%) и коммунальные услуги (58%). При этом панические настроения в потребительском поведении не фиксируют.

Более половины (61%) экономят на развлечениях и отдыхе, 56% – на спорте, 52% – на красоте (парикмахер или косметолог). Половина опрошенных ограничивает себя в увлечениях и хобби (50%), одежде (44%), образовании и обучении (31%).