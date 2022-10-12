Война открывает лица: Никита Пресняков и Наташа Королева о мобилизации в рф

Перед лицом войны со всех упали маски: маски ложного патриотизма, человеколюбия и бескорыстия.
Российский певец и актер Никита Пресняков заявил, что его мобилизация - это ложь. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
В частности, в социальной сети поклонники артиста поинтересовались, правда ли его отправляют на войну в Украину, на что он ответил: "Фэйк".
Кроме того, данную информацию опровергли и в Московском Губернском театре. Там сказали, что внук примадонны покинул россию еще до того, как Пугачева уехала в Израиль.
В то же время украинка-певица Наташа Королева призналась, что, если ее мужу, стриптизеру Тарзану придет повестка, он отправится на войну против Украины. Об этом она сообщила в комментарии одному из российских СМИ.
Отмечается, что Сергей Глушко, является офицером российской армии и попадает под мобилизацию, объявленную в сентябре главой кремля, однако по возрасту не проходит.
Ранее сообщалось, что Тимати, поддерживающий путинский режим, признался, что готов отправиться на войну в Украину.
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