Война открывает лица: Никита Пресняков и Наташа Королева о мобилизации в рф

12:38 09 октября Киев, Украина

Перед лицом войны со всех упали маски: маски ложного патриотизма, человеколюбия и бескорыстия.

Российский певец и актер Никита Пресняков заявил, что его мобилизация - это ложь. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

В частности, в социальной сети поклонники артиста поинтересовались, правда ли его отправляют на войну в Украину, на что он ответил: "Фэйк".

Кроме того, данную информацию опровергли и в Московском Губернском театре. Там сказали, что внук примадонны покинул россию еще до того, как Пугачева уехала в Израиль.

"Он уехал в Америку три недели назад и всех этим подставил. Сорвал несколько спектаклей, заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре сложно, поскольку у него главная роль в спектакле", - рассказали одному из росСМИ.

В то же время украинка-певица Наташа Королева призналась, что, если ее мужу, стриптизеру Тарзану придет повестка, он отправится на войну против Украины. Об этом она сообщила в комментарии одному из российских СМИ.

Отмечается, что Сергей Глушко, является офицером российской армии и попадает под мобилизацию, объявленную в сентябре главой кремля, однако по возрасту не проходит.

"Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверное, идет даже в первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так если придет повестка, то что? Так как все", - сказала она. На вопрос будет ли она провожать мужа на войну, Наташа Королева заявила: "Ну а что делать, если такая жизнь у нас?".

Ранее сообщалось, что Тимати, поддерживающий путинский режим, признался, что готов отправиться на войну в Украину.