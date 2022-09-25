Война не помеха: паломники-хасиды прибывают в Умань

По состоянию на утро воскресенья в Украину прибыло уже более 23 тысяч паломников-хасидов. Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины.
Как известно, каждую осень в Умань на еврейский Новый год (Рош Ха-Шана) со всего мира приезжают паломники-хасиды, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби (цадика) Нахмана, жившего в XVIII-XIX ст.
Празднования в этом году начнутся вечером 25 сентября и закончатся вечером 27 сентября.
Ранее сообщалось, что хасиды едут в Умань на Рош ха-Шана, невзирая на войну. Среди запланированных мер безопасности во время празднования будут запрещены массовая торговля и скопление людей.
Понимая, что паломничество таки состоится, местные власти подготовили укрытия для участников празднеств.
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