Война не помеха: паломники-хасиды прибывают в Умань

13:41 25 сентября Киев, Украина

По состоянию на утро воскресенья в Украину прибыло уже более 23 тысяч паломников-хасидов. Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины.

"По данным ОЕОУ, по состоянию на утро 25 сентября приехало уже более 23 тысяч паломников. Фонд имени рабби Нахмана совместно с властями качественно организовали паломничество, правоохранительные органы обеспечили высокий уровень безопасности", – говорится в сообщении.

Как известно, каждую осень в Умань на еврейский Новый год (Рош Ха-Шана) со всего мира приезжают паломники-хасиды, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби (цадика) Нахмана, жившего в XVIII-XIX ст.

Празднования в этом году начнутся вечером 25 сентября и закончатся вечером 27 сентября.

Ранее сообщалось, что хасиды едут в Умань на Рош ха-Шана, невзирая на войну. Среди запланированных мер безопасности во время празднования будут запрещены массовая торговля и скопление людей.

Понимая, что паломничество таки состоится, местные власти подготовили укрытия для участников празднеств.