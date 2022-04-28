"Война - это и есть худшее преступление": Генсек ООН посетил Киевскую область

14:34 28 апреля Киев, Украина

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш побывал в освобожденных от российской оккупации городах Киевской области, где были массовые убийства украинцев и бомбардировки домов.

Во время визита в Бородянку он заявил, что представляет свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных.

"Я вижу, как мои внучки в панике убегают. В 21 веке война не может быть приемлемой", – заявил Гутерриш во время визита в Бородянку.

Генсек ООН также посетил Бучу, где были зафиксированы жестокие убийства мирных жителей русскими солдатами.

Он отметил важность тщательного расследования преступлений в Киевской области международными институтами:

«Когда мы видим это ужасное место, я чувствую, насколько важно расследование и подотчетность. Я рад, что Международный уголовный суд видит эту ситуацию. Прокуратура уже была здесь. Я полностью поддерживаю Международный уголовный суд и обращаюсь к россиянам с просьбой согласиться на сотрудничество с Международным уголовным судом. Когда мы говорим о военных преступлениях — не можем забывать о том, что худшее преступление это и есть война», — сказал он.

Как известно, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 28 апреля должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. До этого Гутерриш 26 апреля посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным.



В то же время, такой порядок встреч Зеленский назвал неправильным, он предлагал Генсеку ООН приехать в Украину перед Россией.



Гуттереш после встречи с президентом РФ и министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что ООН готова стать гарантом гуманитарных коридоров в Мариуполе и Путин, по словам генсека ООН, на это согласился. В пресс-службе ООН также сообщили, что Путин согласился на привлечение ООН и Международного Комитета Красного Креста к эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.



Однако после отъезда Гутерриша в Кремле возразили, что Путин согласился на участие Организации Объединенных Наций в эвакуации гражданского населения из Мариуполя.