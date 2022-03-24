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Буковинец передал колесный экскаватор для нужд ВСУ

14.03.2022, 18:21

Воины ВСУ получили в помощь от волонтера из Буковины колесный экскаватор



В ООО "Тракция Украина", генеральным директором которого является волонтер Николай Немцов, передали на нужды ВСУ колесный экскаватор!



Основным видом деятельности ООО "Тракция Украина" есть строительство дорог и автострад, однако на фирме решили, что сейчас их техника больше нужна для выполнения задач, которые помогут ВСУ громить врага.



– Творим победу вместе! Каждый как может! Не время трястись за имущество, не время считаться с собственными интересами и собственным временем, призываю владельцев строительной техники и руководителей предприятий, не жалейте ничего для обороны страны, для наших военных, благодаря которым мы находимся в относительной безопасности! Слава Украине!!! Слава Воинам Украины, Слава Вооруженным силам Украины!!! – прокомментировал свое решение помочь ВСУ Николай Немцов.



Николай Немцов – уроженец Черновицкой области, бывший начальник УБОП УМВД в Черновицкой области. Ранее также был советником руководителя Луганской ВГА Туки Г.Б., а также занимал руководящие должности в компании "Укрзалізниця".



Кроме дорожного строительства, бывший правоохранитель Николай Немцов известен также тем, что написал текст к украиноязычной композиции " Будь собой " , которую исполнила польская рок-группа CHEMIA, лидером которой является экс-глава " Укрзализныци " Войцех Бальчун . Николай Немцов также автор всех украиноязычных песен группы CHEMIA.