Воины 131 батальона теробороны Киева просят оружие против дронов

11:09 04 февраля Киев, Украина

Воины 131 батальона теробороны Киева Вооруженных сил Украины, защищавшие столицу в марте 2022 года, а сейчас сражающиеся на восточном фронте, просят помощи в покупке оружия против дронов.

"Первое знакомство с дронами в нашем подразделении началось еще в марте 2022 года в лесах под Пуща Водицей. Эти коварные маленькие вертолеты зависали над головами, передавая координаты наших позиций. К счастью, до артиллерийских расчетов противника было достаточно далеко, и точность обстрелов была невелика. В Донецкой и Луганской областях мы столкнулись с другой картиной: вражеские дроны барражируют в небе, передавая координаты наблюдательных пунктов, ВОПов и РОПов батальона. Расстояние до позиций противника позволяет вражеским минометным расчетам наносить достаточно точные удары. К сожалению, мы несем потери, не имея возможности бороться с дронами, и порой заранее посаженный беспилотник сохраняет несколько жизней одновременно. "Орки" сбрасывают на позиции наших воинов химическое оружие, боеприпасы", - написали представители батальона.

По словам авторов письма, у них был небольшой опыт использования оружия против дронов, однако на вооружении батальона его нет.

"Бойцы 131 батальона уже имели позитивный опыт тестирования и использования антидронового ружья, выведя из строя вражескую "птицу". Мы убедились, что это высокотехнологичное, эффективное и срочно необходимое оружие для нашего батальона. Обеспечить все подразделения антидроновыми ружьями у нас нет возможности, поэтому обращаемся к читателям сайта за помощью в приобретении противодроновых ружей, которые сохранят жизни воинов 131 батальона", - пишут они.

Специалисты рекомендуют модель EDM4S (Electronic Drone Mitigation System by NT Service).

В Украине производят улучшенный аналог этого ружья ANTIDRON-G6+. Воинские подразделения, которые уже получили такие антидроновые ружья, подтверждают высокую эффективность этого оружия.

Стоимость такого ружья - 540 тыс. грн. Просим всех неравнодушных принять активное участие в сборе необходимой суммы и таким образом помочь нашей армии в освобождении Украины от оккупантов.

Сбор На ANTIDRON-G6+

Для в/ч А7297 собираем на антидроновое ружье. Наши военные очень в нем нуждаются.

Цель: 540 000 тысяч гривен.

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