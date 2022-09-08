Военный учет для женщин отсрочили на год

Минобороны отсрочило взятие женщин на военный учет на год – до 1 октября 2023 года, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Соответствующий приказ подписал министр обороны Алексей Резников.
Между тем, в Верховной Раде работают над законопроектом, который должен установить, что женщин будут брать на военный учет только добровольно (кроме медиков, для которых постановка будет обязательной).
Норма об обязательной постановке на учет женщин по ряду специальностей, родственных военным, регулируется на уровне закона, отметила Маляр. Это означает, что у Минобороны нет полномочий определять, будет ли постановка на учет добровольной или нет.
Приказ, отсрочивающий начало учета для женщин определенных специальностей, не изменяет нормы действующего законодательства. В то же время, благодаря отсрочке парламентарии успеют внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос и сделать военный учет добровольным, говорят в Минобороны.
В государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете, отмечают в Генштабе.
Между тем, в Верховной Раде работают над законопроектом, который должен установить, что женщин будут брать на военный учет только добровольно (кроме медиков, для которых постановка будет обязательной).
Норма об обязательной постановке на учет женщин по ряду специальностей, родственных военным, регулируется на уровне закона, отметила Маляр. Это означает, что у Минобороны нет полномочий определять, будет ли постановка на учет добровольной или нет.
Приказ, отсрочивающий начало учета для женщин определенных специальностей, не изменяет нормы действующего законодательства. В то же время, благодаря отсрочке парламентарии успеют внести изменения в законодательство, чтобы урегулировать этот вопрос и сделать военный учет добровольным, говорят в Минобороны.
В государстве нет острой необходимости увеличивать количество женщин на военном учете, отмечают в Генштабе.
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