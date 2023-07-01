10:49 01 июля Киев, Украина

Не секрет, что российская армия пополняет свои редеющие ряды не только уголовниками. Военно-политическая работа активно ведется среди детей. Как сообщает Луганская ОВА, на временно оккупированной территории Луганщины в школах российские военные будут готовить из девушек медицинских сестер.

"В новом учебном году в школах так называемой ЛНР вместо дисциплины по безопасности жизни в программу включат предмет "Защита семьи" - пропаганда со школьной парты", - говорится в сообщении.

Как заявил начальник ОВА Артем Лысогор, в Минобразования рф формируют новую учебную программу для девушек школьного возраста, предусматривающую подготовку санитарных инструкторок.

"Не портных или поваров, не дизайнеров или программистов, а медицинских сестер для военных формирований", - отметил глава ОВА.

Также сообщается, что россияне несут значительные потери, о чем свидетельствуют очередные действия, направленные на расширение сети военных госпиталей.

Напомним, россияне устроили в Мелитополе выпускной под дулами автоматов.

Ранее сообщалось, что оккупанты учат детей в Крыму собирать автоматы.