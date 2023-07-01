Военных медсестер будут готовить из школьниц оккупированной Луганщины - ОВА

Не секрет, что российская армия пополняет свои редеющие ряды не только уголовниками. Военно-политическая работа активно ведется среди детей. Как сообщает Луганская ОВА, на временно оккупированной территории Луганщины в школах российские военные будут готовить из девушек медицинских сестер.
Как заявил начальник ОВА Артем Лысогор, в Минобразования рф формируют новую учебную программу для девушек школьного возраста, предусматривающую подготовку санитарных инструкторок.
Также сообщается, что россияне несут значительные потери, о чем свидетельствуют очередные действия, направленные на расширение сети военных госпиталей.
Напомним, россияне устроили в Мелитополе выпускной под дулами автоматов.
Ранее сообщалось, что оккупанты учат детей в Крыму собирать автоматы.
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