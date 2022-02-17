Военные в зоне ООС получили 9 дронов от нардепов

20:34 21 Май Киев, Украина

Украинские защитники в зоне Операции объединенных сил (ООС) получили 9 дронов в рамках проекта волонтерской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба "Слуги Народа".

"Это - лишь промежуточный этап нашего проекта, который мы с коллегами из парламента сделали для армии", - рассказал заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Юрий Мисягин.

По его словам, в течение месяца депутаты организовывали сбор средств на закупку беспилотников . За это время депутаты передали 9 дронов для пехотинцев и разведчиков.



Депутаты от «Слуги Народа» и в дальнейшем будут оказывать помощь украинским военным, в частности, через волонтерские проекты.



Мисягин подчеркнул, что такая помощь не только повысит боеспособность подразделений украинских военных, но и сохранит их жизни. Ведь в условиях гибридной войны и постоянных провокаций врага необходимо использовать современные технологии, которые помогут контролировать линию соприкосновения и наблюдать за передвижением вражеских войск.