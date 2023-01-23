Военные Украины сбили два Су-25 и вертолет рф

Сегодня в понедельник, 23 января, на восточном направлении воины зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили шесть воздушных целей.
Как отмечает Командование Воздушных сил, уничтожено два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Как отмечает Командование Воздушных сил, уничтожено два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
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