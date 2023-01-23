Военные Украины сбили два Су-25 и вертолет рф

19:41 23 января Киев, Украина

Сегодня в понедельник, 23 января, на восточном направлении воины зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ уничтожили шесть воздушных целей.

Как отмечает Командование Воздушных сил, уничтожено два российских штурмовика Су-25, ударный вертолет Ка-52, две управляемые авиационные ракеты Х-59, БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
"Бьем врага вместе! Вместе – к победе", - прокомментировали в Воздушных силах.