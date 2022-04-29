Военные учения РФ в Крыму: за полгода их проведено более двух десятков

Только за первые шесть месяцев на территории оккупированного Крыма российские боевики провели свыше 20 военных учений, в которых были задействованы 23 850 военнослужащих и более 1 900 единиц боевой техники.
Об этом рассказал глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.
/>Крымскотатарский ресурсный центр собирает факты нарушений на оккупированном полуострове, в том числе, по теме милитаризации. Уже обобщена ситуация за полгода.
/>Крымскотатарский ресурсный центр собирает факты нарушений на оккупированном полуострове, в том числе, по теме милитаризации. Уже обобщена ситуация за полгода.
Он подчеркнул, что милитаризацию нужно связывать с ситуацией и с правами коренных народов.
Бариев отметил, что информацию о нарушениях в Крыму нужно доносить до всех международных площадок, до политикумов разных стран. Особенно с учетом того, что политический истеблишмент в странах время от времени обновляется.
"Нам нужно об этом системно говорить. Нам нужно информировать наших партнеров и политиков этих стран. Потому что обновляются парламенты тех или иных стран, появляются новые политики. Эти новые политики не всегда владеют полной информацией. Поэтому мы должны системно демонстрировать, показывать информацию в динамике, что не уменьшаются нарушения прав человека, а наоборот - появляются новые тенденции, новые подходы", - резюмировал он.
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