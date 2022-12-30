Военные события, наиболее запомнившиеся украинцам в этом году

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова, подводя итоги уходящего года, провел опрос среди украинцев. В частности, организаторы опроса поинтересовались, какие военные события в этом году им больше всего запомнились.
По мнению участвовавших в опросе украинских граждан, важнейшим событием на театре боевых действий в Украине стала героическая оборона украинскими войсками Мариуполя. Для 39% респондентов именно битва за Мариуполь с февраля по июнь 2022 г. была важнейшим событием в
российско-украинской войне.
Не менее важно для украинцев освобождение Херсона от захватчиков вследствие контрнаступления ВСУ. 37% граждан считают, что освобождение украинского города на юге страны стало самым важным событием в войне 2022 года.
Замыкает тройку лидеров освобождения северных регионов Украины – Черниговской, Киевской и Сумской областей. Изгнание русских войск с этих территорий явилось важнейшим событием для 33% респондентов.
Далее украинцы назвали следующие события:
- уничтожение российского крейсера "Москва" (апрель) - 22%;
- продолжающаяся оборона Бахмута — 21%;
- оборона Киева (февраль-март) - 21%;
- освобождение острова Змеиный (июль) – 17%;
- контрнаступление в Харьковской области (сентябрь) – 16%;
- оборона Харькова - 15% (февраль-май);
- удары по российским аэродромам и нефтебазам, которые наносились в течение всего года — 12%.
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