Военные события, наиболее запомнившиеся украинцам в этом году

15:17 30 декабря Киев, Украина

Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова, подводя итоги уходящего года, провел опрос среди украинцев. В частности, организаторы опроса поинтересовались, какие военные события в этом году им больше всего запомнились.

По мнению участвовавших в опросе украинских граждан, важнейшим событием на театре боевых действий в Украине стала героическая оборона украинскими войсками Мариуполя. Для 39% респондентов именно битва за Мариуполь с февраля по июнь 2022 г. была важнейшим событием в

российско-украинской войне.

Не менее важно для украинцев освобождение Херсона от захватчиков вследствие контрнаступления ВСУ. 37% граждан считают, что освобождение украинского города на юге страны стало самым важным событием в войне 2022 года.



Замыкает тройку лидеров освобождения северных регионов Украины – Черниговской, Киевской и Сумской областей. Изгнание русских войск с этих территорий явилось важнейшим событием для 33% респондентов.



Далее украинцы назвали следующие события: