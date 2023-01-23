Военные российской федерации меняют тактику

17:04 23 января Киев, Украина

Украинская разведка ожидает, что после замены командующего объединенной группировкой российских оккупантов в Украине на валерия герасимова россияне изменят тактику.



Как отметил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Как отметил заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Укринформ", "почерк" нового главы оккупационных войск уже чуствуется.

"За такой короткий период времени еще сложно сказать, насколько изменилась тактика, но то, что изменения будут, мы знаем однозначно. Мы видим, как сейчас перемещаются, куда перегруппировывается их подразделения воздушно-десантных войск. Это и есть почерк герасимова. Почему? Потому что в начале полномасштабной агрессии мы четко знали, что на всех направлениях во втором эшелоне, по сути, в стратегическом резерве находились десантники, а в наступлении на Киев они вообще выполняли основное задание. Мы ожидаем, что и сейчас будет более активное применение воздушно-десантных войск. ... Прежде всего из-за того, что при командовании герасимова воздушно-десантные войска России за первые полгода большой войны в Украине почти наполовину были выбиты. А это элитные войска - 76-я дивизия, 106-я, 98-я... Кстати, последняя была переброшена с Херсонского направления на другие, более важные по их оценкам", – говорит Скибицкий.

Кроме этого, замглавы украинской разведки предупредил, что россияне начали более реально оценивать нашу мощь, делать выводы и корректировать свою тактику.

"В феврале они заходили колоннами без всякого прикрытия, без организованной системы ПВО , и мы уничтожали все, что шло на Киев, прямо в колоннах. Теперь они осознали, что здесь их никто не будет встречать цветами. Чем больше мы воюем, тем больше они делают выводы. Они сейчас выстраивают более четкую систему управления по всей линии фронта, это мы четко видим. Они меняют тактику применения своих подразделений. Если год назад это были БТГр, батальонно-тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схемы – бригада, полк, батальон. Они начали создавать штурмовые отряды, насчитывающие 140-160 человек. Такие отряды включают механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства - чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям", – говорит генерал-майор.



Скибицкий также акцентирует, что теперь оккупанты пытаются штурмовать с мощными ударами из артиллерии, а также атаковать ракетами так, чтобы обойти украинскую ПВО.