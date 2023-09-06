Военные рф разрушили около 1300 школ в Украине — ЮНИСЕФ

15:01 30 августа Киев, Украина

На территории Украины, подконтрольной официальным властям страны, зарегистрировано разрушение более 1300 образовательных учреждений.

ЮНИСЕФ. Об этом указано в отчете

Постоянные обстрелы со стороны российских военных привели к тому, что только около трети школьников могут полноценно посещать занятия очно и две трети детей дошкольного возраста не посещают детские сады. В прифронтовых районах три четверти родителей боятся водить детей в дошкольные учреждения. Ситуация осложняется тем, что война последовала за пандемией коронавируса, — таким образом, нормальный учебный процесс для украинских школьников прервался еще в 2020 году.



Все это отражается на успеваемости детей. 57% преподавателей отмечают ухудшение у учащихся знаний украинского языка, 45% — математических навыков, 52% — уровня владения иностранным языком.



Более половины детей, чьи семьи уехали из-за войны за границу, не были зачислены в местные учебные заведения из-за языкового барьера и различий в системах образования. Дети беженцев, которые не посещают местные школы, учатся онлайн либо по украинской программе, либо через другие платформы дистанционного обучения.