Военные провели очередные крупные учения на юге Украины

10:50 23 июня Киев, Украина

Тактико-специальные учения прошли сразу в двух областях - Херсонской и Запорожской, а также в акваториях Черного и Азовского морей.

Об этом в Facebook сообщает Командование объединенных сил ВСУ

Первый этап учений начался с десантирования в Херсонской области. Подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ вертолетами было доставлено на одно из угрожающих направлений для сдерживания противника, высадившегося на морское побережье.

На втором этапе к учениям было привлечено тяжелую артиллерию и противодесантный резерв из состава основных сил. Воины-артиллеристы своевременно осуществили многокилометровый марш в район сосредоточения, провели мероприятия по подготовке стрельбы и управления огнем, а также осуществили огневое поражение условного противника.

Противодесантный резерв провел учения по отражению нападения условного противника. Десантники, заняв плацдарм, всеми имеющимися средствами поражения остановили наступление вглубь нашей территории сил и средств морской пехоты условного противника.



Во время третьего этапа учений экипажи катерной тактической группы, под прикрытием вертолетов армейской авиации, прошли через заминированный водный участок, после чего отбили нападение вражеских артиллерийских катеров.