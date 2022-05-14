Военные преступники РФ теперь на игральных картах, - Залужный

06:27 14 мая Киев, Украина

Врагов Украины, российских преступников против человечности всех рангов и мастей должен знать в лицо каждый боец ВСУ, каждый украинец. Как сообщил вчера, 13 мая, в Facebook главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный, волонтеры международного разведсообщества InformNapalm выпустили две колоды игральных карт, на которых изображены военные преступники РФ, российские политики и пропагандисты.

Как он рассказал, ровно 20 лет назад, в 2002 году, подобные карты выпустили Центральное командование армии США. Тогда они на них разместили разыскиваемых военных преступников. Играя в такие карты, военные США запоминали свои цели.

Уже в 2022 году волонтеры InformNapalm продолжили эту традицию, выпустив карты с военными, политическими и пропагандистскими представителями Кремля.

Например, червонным королем там значится командующий вторжением РФ в Украину Александр Дворников, который с 8 апреля 2022 года назначен командующим вторжением в Украину. До этого командовал группировкой войск "Юг".