Военные преступления РФ: в Киеве прошла акция «Крым - это Украина»

06:47 19 Март Киев, Украина

Киеве активисты общественной организации "Ардис" провели акцию "Крым - это Украина", чтобы напомнить о военных преступлениях РФ.

Мероприятие прошло 18 марта возле офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ , участники события напомнили, что семь лет назад, под прицелом российских военных в Крыму был проведен так называемый "референдум", который послужил началом захвата украинского полуострова. Активисты подчеркнули, что акция была организована с целью привлечения внимания ОБСЕ к тому, что Российская Федерация использует незаконные методы для решения собственных агрессивных геополитических целей на международной арене.

Участники мероприятия держали баннеры с надписями «Крым - неотъемлемая часть Украины", "Крым - это Украина", "Печальная годовщина оккупации" и другие.

Напомним, 16 марта 2014 года во временно оккупированном Россией Крыму и Севастополе состоялся "референдум" относительно статуса Крыма - при силовом давлении российских военных и военизированных "ополченцев", а также при поддержке пропагандистских российских СМИ.



Большинство стран-членов ООН и другие международные организации не признали инсценированный оккупантами крымский "референдум" легитимным.