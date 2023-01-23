Военные получили от Метинвеста генераторы, дроны и тепловизоры



Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 23 января.

"Кроме того, бойцам передали 300 комплектов зимней формы, обуви и термобелья высочайшего качества и 100 тонн металлоконструкций для восстановления разрушенных постов. Помощь оказывается в рамках инициативы Стальной фронт, которую основал украинский бизнесмен Ринат Ахметов для помощи ВСУ", - говорится в сообщении.



По словам руководителя проектного офиса Метинвест Александра Водовиза, компания системно оказывает помощь всем обращающимся подразделениям.

"В рамках Стального фронта мы передали разных вещей для военных на несколько миллиардов гривен. Мы не выделяем отдельные подразделения, помогаем всем: и пограничникам, и СБУ, и ГУР, и войскам ССО, и бригадам ВСУ. Всем, кто к нам обращается, мы стараемся помогать", - сказал он.