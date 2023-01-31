Военно-врачебную комиссию цифровизируют. Это упростит раненым военным доступ к лечению

В Минцифре анонсировали цифровизацию военно-врачебной комиссии (ВЛК) – хотят ввести электронный документооборот для ВЛК, чтобы упростить доступ к лечению раненым военным.
Процессы ВЛК пока не цифровизированы, раненым бойцам нужно собирать бумажные документы в разных институтах, чтобы подтвердить ранения и получить экспертное заключение от комиссии, отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Процессы ВЛК пока не цифровизированы, раненым бойцам нужно собирать бумажные документы в разных институтах, чтобы подтвердить ранения и получить экспертное заключение от комиссии, отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В ходе реформы ВЛК планируют не только автоматизировать процессы и внедрить электронный документооборот между военными заведениями, но и ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства, поработать над качеством сервиса и безбарьерностью больниц и провести профессиональную переподготовку врачей.
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