Военно-врачебную комиссию цифровизируют. Это упростит раненым военным доступ к лечению

09:49 31 января Киев, Украина

В Минцифре анонсировали цифровизацию военно-врачебной комиссии (ВЛК) – хотят ввести электронный документооборот для ВЛК, чтобы упростить доступ к лечению раненым военным.



Процессы ВЛК пока не цифровизированы, раненым бойцам нужно собирать бумажные документы в разных институтах, чтобы подтвердить ранения и получить экспертное заключение от комиссии, отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Например, военный был ранен под Бахмутом. Эвакуировали в киевский госпиталь на реабилитацию. После лечения бойцу нужно возвращаться в свою часть, чтобы получить бумажное направление на ВЛК. Затем собрать кучу документов, необходимых для прохождения ВЛК, которая вообще может быть в другом городе. И такой «квест» нужно проходить, даже если военному ампутировали руку или ногу», – пишет Федоров.

В ходе реформы ВЛК планируют не только автоматизировать процессы и внедрить электронный документооборот между военными заведениями, но и ввести возможность реабилитации рядом с местом жительства, поработать над качеством сервиса и безбарьерностью больниц и провести профессиональную переподготовку врачей.