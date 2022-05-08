Военнослужащие Нацгвардии начали подготовку к параду ко Дню Независимости

На взлетной полосе Госпредприятия "Антонов" военнослужащие Нацгвардии начали подготовку к параду, который пройдет 24 августа в День Независимости Украины.
На взлетную полосу ГП «Антонов» съехались тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур, сообщает пресс-служба Национальной гвардии.
Так, пешую колонну сводных парадных расчетов Нацгвардии будут представлять сразу 4 «коробки»: военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона «Почетный Караул», кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты Национальной академии и сводный оркестр Национальной гвардии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии