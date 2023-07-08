Военная администрация Киева временно отменила уведомление о ракетной опасности

07:36 08 июля Киев, Украина

Неожиданное объявление для киевлян было опубликовано в Telegram-канале КГВА. Киевская городская военная администрация предупредила жителей города о том, что временно не будет публиковать в мобильной сети предупреждение о начале и окончании воздушной тревоги в Киеве. Такое решение было принято из-за сбоев в работе системы уведомлений.

"Киевская городская военная администрация временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в столице из-за проблем с "экстренными оповещениями", - говорится в сообщении.

В администрации призвали следить за сообщениями о тревогах в приложении "Киев Цифровой".

Стоит отметить, что вчера вечером во время воздушной тревоги жители Киева получили уведомления по телефонам.

В Киеве уже полноценно внедрена служба - единый номер для всех чрезвычайных ситуаций.

В Киеве установили первое пилотное мобильное укрытие из бетона, которое может оградить от взрывной волны и осколочного поражения.